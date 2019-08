Jovens músicos em estágio de orquestra

A primeira Edição da JOF – Jovem Orquestra de Famalicão, um estágio de orquestra sinfónica de curta duração, começa na próxima segunda-feira, 2 de setembro. A organização é da Câmara Municipal e é esperada a participação de cerca de sete dezenas de jovens músicos naturais, residentes, e/ou com formação pré-universitária nas escolas do concelho. O resultado final do estágio será apreciado pelo público no dia 6 de setembro, pelas 21h30, na Igreja de Delães, e no dia 7 de setembro, pelas 21h30, no decurso da Feira de Artesanato e Gastronomia.

O estágio procura potenciar características únicas do território, nomeadamente, a existência de ensino artístico especializado e ensino profissional de música, composto pela CCM – Centro de Cultura Musical e ArtEduca – Conservatório.

Com direção artística do maestro famalicense José Eduardo Gomes, esta primeira edição do estágio da JOF registou 119 inscrições para as cerca de 70 vagas disponíveis, divididas pelos instrumentos de cordas (violinos, violas, violoncelos, contrabaixos e harpa), sopro (flautas, oboés, clarinetes, fagotes, trompas, trompetes, trombones tenor, trombone baixo e tuba) e instrumentos de percussão. Muitas das candidaturas chegaram mesmo de fora de Portugal, com a presença de artistas de instituições de Ensino Superior da Alemanha, Suíça, Países Baixos e Reino Unido.

O estágio irá integrar ensaios de orquestra, que vão decorrer no Centro Cívico de Famalicão, a partir da próxima segunda-feira, e os dois concertos.