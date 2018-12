Jovens famalicenses dizem ter sido “brutalmente agredidos” em Guimarães

Três jovens da vila de Joane dizem ter sido vítimas de várias agressões, na última noite, no interior de um espaço de diversão noturna, no Parque das Hortas, na cidade de Guimarães.

As vítimas, todas elas do sexo masculino e com cerca de 20 anos de idade, contaram à Cidade Hoje que as agressões partiram da equipa de segurança daquele estabelecimento, depois de terem dito que vinham de Vila Nova de Famalicão.

Versão diferente dos factos tem a administração da discoteca, um dos responsáveis disse à Cidade Hoje que o grupo, constituído por cerca de 20 elementos, estava a provocar desacatos no interior do espaço e, por isso, foi convidado a sair pela equipa de segurança. Segundo o mesmo responsável, três dos jovens recusaram-se a abandonar a discoteca e tiveram que ser expulsos à força.

Já no exterior do estabelecimento, os jovens terão pedido ajuda às autoridades.

A Discoteca confirma a presença da PSP mas explica que ela veio só para serenar os ânimos.

Uma das três vítimas foi assistido no hospital.

A Cidade Hoje tentou obter mais informações sobre este caso, junto da Polícia de Segurança Pública de Guimarães, mas tal ainda não foi possível.