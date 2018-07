Jovens famalicenses deram as boas-vindas ao verão

A juventude de Famalicão não faltou ao ON Summer Fest e festejou em grande a chegada do verão. O festival de música, que todos os anos é promovido pela autarquia, através da Casa da Juventude, decorreu no sábado à noite no Parque da Juventude, com o rapper Deau como cabeça de cartaz.

Para além do músico do Porto, passaram ainda pelo palco do ON Summer Fest alguns nomes promissores e já consagrados do panorama musical do concelho e da região.

Os famalicenses The CityZens foram os primeiros a subir ao palco e apresentaram ao público os temas que compõem o último álbum da banda – “We are the CityZens”. Seguiram-se os rappers B Quest e Cálculo e foi também ao ritmo do Hip Hop que Deau encerrou esta quarta edição do festival.