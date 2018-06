Jovens do Agrupamento de Gondifelos em formação de monitores de campos de férias

A associação juvenil YUPI e o Agrupamento de Escolas de Gondifelos organizaram de 19 a 21 de junho uma formação de monitores de campos de férias em Ponte de Lima para um grupo de 13 jovens de 7º e 8º ano.

O objetivo é dotar estes jovens de competências que permitam exercer a função de monitores de campos de férias e atividades de tempo livre dentro da Escola (em atividades fora do período letivo), noutras instituições da comunidade e assim prestar apoio às famílias, mas também desenvolver o seu espírito de iniciativa, participação e vontade em ajudar a comunidade numa lógica de voluntariado.

Através de metodologias de educação não formal, o grupo de 13 jovens que participaram na formação exploraram conteúdos como: noção de campo de férias, o papel do monitor, a construção e a dinâmica de grupo ao logo de um campo de férias, preparação e dinamização de atividades temáticas e primeiros socorros.

Após 20 horas de capacitação teórico-prática, os jovens desenvolvem agora a componente prática de estágio, aplicando os conhecimentos adquiridos e as competências desenvolvidas nos campos de férias de entidades do território assim como no próprio ATL do Agrupamento, acompanhados por coordenadores, para um maior sucesso educativo desta iniciativa.

Espera-se também que estes jovens possam iniciar novos projetos no próximo ano letivo, colocando em ação as aprendizagens realizadas e em benefício de todos dentro da escola.

Este programa de formação foi desenvolvido por educadores e animadores da YUPI e AEGondifelos, em mais uma iniciativa integrada no projeto “School of Active Citizens”, uma parceria internacional apoiada pelo programa Erasmus + Educação e Formação.