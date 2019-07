Jovens de vários países limpam Caminho de Santiago

Durante os últimos dias, jovens de França, Espanha, México, Taiwan, Rússia e de outros países estiveram a limpar o caminho de Santiago no concelho de Famalicão.

O desafio foi lançado pela Associação YUPI, com o apoio da delegação de Famalicão do Espaço Jacobeu e do Instituto Português da Juventude e Desporto.

Mariana Marques, representante da YUPI, explica que além da limpeza dos caminhos de Santiago foi colocada sinalética para ajudar os peregrinos que atravessam o concelho.

Os voluntários efectuaram, ainda, uma pintura de mural alusivo a Santiago no espaço da Associação ARCA, que fica situada na Rua de São Cláudio, em Antas, uma das freguesias que integra o caminho de Santiago. A partir de agora, qualquer peregrino pode pedir um carimbo ao passar à sede da ARCA.

Como é do conhecimento geral, o Caminho de Santiago atravessa o concelho de Famalicão em vários pontos, como Antas e Requião. Há muitos peregrinos que, vindos do sul, atravessam Vila Nova de Famalicão. A Câmara, com o apoio de várias associações, entre elas a YUPI, quer fazer um aproveitamento turístico desta rota.