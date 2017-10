JOVENS DE NINE MORREM EM DESPISTE

José Campos e Henrique Amorim (na foto) da freguesia de Nine, Vila Nova de Famalicão, morreram esta madrugada, na sequência do despiste do carro em que seguiam na freguesia do Louro, em Vila Nova de Famalicão.

A viatura capotou e caiu de uma altura de seis metros a um riacho, por volta das 04h00 deste sábado, 21 de Outubro, junto à empresa Louropel, na Estrada Nacional 204. De acordo com o INEM, o óbito dos dois jovens foi registado ainda no local, depois de várias manobras de reanimação.

Os corpos das vítimas foram transportados para a morgue do Centro Hospitalar do Médio-Ave de Vila Nova de Famalicão. No local, estiveram o INEM, com uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), os Bombeiros Famalicenses, a GNR e ainda o Núcleo de Investigação em Acidentes de Viação que tenta perceber em que circunstâncias se deu o acidente.