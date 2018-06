Jovens de Famalicão representam Portugal no Campeonato do Mundo de Hip Hop nos EUA

Um grupo de jovens de Famalicão está de malas aviadas para Phoenix, nos Estados Unidos da América, para representar Portugal nos campeonatos do mundo de Hip Hop, que se realizam em agosto próximo. Esta é a segunda vez consecutiva que os “Groove Monsterz” conseguem a qualificação para o maior evento mundial do género, depois da sua participação nas finais nacionais que se realizaram na Maia, entre 4 e 6 de maio, entre cerca de 150 grupos em competição.

Os “Groove Monsterz” são, contudo, apenas a ponta do iceberg Groove Spot, clube de danças urbanas criado em 2012 em Famalicão, que regista nos últimos anos um currículo de conquistas nacionais e internacionais verdadeiramente impressionante entre as diferentes equipas competitivas formadas a partir do clube.

O segredo para o sucesso está no rigor do treino, na excelência técnica do ensino e nos valores humanos transmitidos pelo clube que pretende democratizar o acesso à dança como forma de arte e de bem-estar físico e psicológico.