Duas jovens de 21 anos foram detidas pela PSP este domingo, no centro comercial “Braga Parque”, depois de terem saído de uma loja “com vários artigos, sem que tivessem efetuado o respetivo pagamento”.

As detidas foram notificadas para comparecerem nos Serviços do Ministério Público junto do Tribunal Judicial da Comarca de Braga.