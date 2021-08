Jovens com 14 e 15 anos podem ser vacinados a 21 de agosto

O coordenador da task force, Henrique Gouveia e Melo, revelou, esta quarta-feira, à Renascença que se não houver contratempos, a vacinação dos jovens entre os 14 e os 15 anos vai realizar-se no dia 21 e 22 de agosto. O vice-almirante referiu ainda que o objetivo também é vacinar as crianças de 12 e 13 anos no fim de semana seguinte, nos dias 28 e 29 de agosto.

Gouveia e Melo desenhou este plano para a última reunião no Infarmed. No entanto, de acordo com o coordenador da task force, estas previsões não estão definidas, podendo haver a necessidade de serem realizadas adaptações.

A vacinação dos jovens entre os 12 e os 15 anos foi recomendada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) esta terça-feira, dez dias depois de ter limitado a vacina a crianças com comorbilidades.