Jovem que faleceu em despiste de mota aproveitava a tarde com amigos quando se deu o acidente

Foi declarado no local o óbito do jovem de 25 anos que, na tarde deste domingo, se despistou na mota onde seguia, no caminho da Ribeira Grande, em Outeiro Maior, Vila do Conde.

O acidente deu-se por volta das 15h30, numa zona próxima ao local de residência do jovem, avança a CMTV.

Segundo a mesma televisão, a vítima encontrava-se a aproveitar a tarde com amigos quando se deu o despiste que se revelou fatal.

Os trabalhos de socorro estiveram a cargo da Cruz Vermelha de Macieira de Rates e da VMER de Famalicão.

Imagem CMTV