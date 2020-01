Jovem promessa do futebol australiano assina pelo F.C.Famalicão

Ryan Teague é Futebol Clube de Famalicão. O médio australiano, de 18 anos, atuava no Sydney FC, atual líder da Liga Australiana, clube pelo qual assinou contrato profissional com apenas 16 anos, tornando-se o jogador mais jovem de sempre a assinar vínculo profissional com um clube do principal campeonato da Austrália.

Ryan Teague participou recentemente no Campeonato do Mundo de sub-17, que decorreu no Brasil, competição na qual ostentou a braçadeira de capitão da seleção australiana.

“Estou muito empolgado com este novo desafio. O FC Famalicão é um clube que está a possibilitar a vários jovens mostrar a sua qualidade num campeonato muito competitivo”.