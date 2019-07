Jovem prodígio assina por três épocas

O jovem brasileiro João Neto, de apenas 16 anos, contratado ao Braga, foi a grande novidade na apresentação do Futebol Clube de Famalicão aos sócios, que decorreu na noite desta quinta-feira, num anfiteatro da Devesa completamente lotado

O jogador tem contrato por três épocas. Miguel Ribeiro, diretor executivo da SAD, fala num dos maiores talentos do futebol nacional que vai trabalhar com a equipa sénior do clube. «Estamos a falar num grande talento do futebol nacional que será, na próxima década, um jogador de topo mundial. Estamos na presença de um jovem que está destinado a uma Bola de Ouro», vaticinou o dirigente.