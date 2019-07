Jovem internacional inglês assina com o FC Famalicão

Josh Tymon, defesa esquerdo de 20 anos, é o mais recente reforço do FC Famalicão. Vem do Stoke City e assinou um vínculo válido até final da temporada.

O inglês vai reencontrar-se com João Pedro Sousa, técnico com quem trabalhou na época 2016/17, no Hull City. Foi ao serviço deste clube que se estreou na Premier League, com apenas 17 anos.

O defesa tem, ainda, um vasto currículo ao nível das seleções jovens. Josh é internacional sub-17, sub-18, sub-19 e sub-20.

Em Famalicão enfrenta uma nova aventura. «Fiquei agradado com a possibilidade de vestir a camisola de um clube do qual me disseram coisas muito positivas e que pretendo ajudar a crescer», referiu o inglês ao nosso site do FC Famalicão.