Jovem famalicense ganha bolsa de 10 mil euros

Um jovem famalicense, apoiado pelo Famalicão Made IN, é um dos vencedores do programa nacional Empreende Já. Simão Pedro, 27 anos, foi contemplado com uma bolsa de 10 mil euros para garantir a atividade da Frog Digital, a empresa que criou durante a sua participação neste programa do Governo destinado a apoiar a criação e o desenvolvimento de empresas, assim como a criação de postos de trabalho, por e para jovens ‘nem-nem’ – que não estudam nem trabalham.

Simão Pedro viu, numa primeira fase, a sua candidatura ser aprovada, tendo sido apoiado, durante seis meses, com uma bolsa de cerca de 700 euros e 250 horas de formação em áreas transversais à ação empreendedora. Teve ainda apoio técnico personalizado com vista à estruturação e sustentabilidade do projeto.

Recentemente, o fazedor famalicense foi selecionado para a segunda fase, contando com um apoio de 10 mil euros, atribuídos com o objetivo de manter a empresa em atividade durante dois anos.

A Frog Digital é uma empresa de produção audiovisual que, através das novas tecnologias, “pretende criar imagens de excelência e desvendar a beleza única de Portugal, inovando na criação da triangulação perfeita: o turismo, as artes e o digital”, adianta Simão Pedro. Como? “Imaginem um monumento como o Palácio de Sintra ser apresentado com um músico, um trapezista ou um DJ, tornando as imagens diferenciadoras, únicas e mais atrativas”, explica, concluindo: “O nosso enfoque é a nossa triangulação”.

Famalicão Made In