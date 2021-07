Jovem famalicense foi segundo na prova rainha do trial nacional

O Campeonato Português de Trial arrancou, no fim de semana passado, em Vila de Fontes, Santa Marta de Penaguião, com o famalicense Ballas Júnior a fazer a estreia na classe TRI/Elite. Com apenas 16 anos, o jovem piloto consegui no sábado o segundo lugar, posição que manteve no domingo, demonstrando as suas capacidades para lutar por um lugar no pódio na classe rainha em Portugal.

O jovem está «muito feliz com a minha prestação, pois é o primeiro ano que estou a competir na classe TR1». Ballas Júnior fala de dois dias muito intensos de competição, ao lado dos melhores do Trial em Portugal, «e que o foco é manter a minha prestação e todo o trabalho que tenho realizado».