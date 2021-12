Jovem famalicense estreia-se a titular na equipa principal do Benfica

Com a aproximação da data para vacinar crianças, a Câmara Municipal de Famalicão transformou o Centro de Vacinação num espaço mais colorido e animado para receber os mais pequenos.

A decoração vai estar mais acolhedora, com música infanto-juvenil, projeção de imagens e cores, um ecrã de grandes dimensões a transmitir mais de duas dezenas de espetáculos de magia, contos, teatro e dança.

Será ainda colocada, na zona de recobro, uma estrutura para as selfies com o esquadrão Covid, uma imagem criada pelo município numa alusão aos super-heróis dos dias de hoje. No final da vacinação, as crianças serão presenteadas com uma pulseira e um saco oferta, com bolachas e livros.

Recorde-se que as crianças dos 11 e 10 anos recebem a vacina contra a covid-19 este fim de semana. O autoagendamento para a vacinação de crianças entre os 10 e os 11 anos já está disponível desde segunda-feira na página da Direção-geral da Saúde (DGS). Prossegue, depois, até aos cinco anos de idade.

Segundo o presidente do município, «a Câmara Municipal está empenhada em criar um ambiente descontraído e colorido para que o processo de vacinação com as crianças decorra o melhor possível, para que elas se sintam bem, confortáveis e seguras», explica Mário Passos.

Refira-se que ainda recentemente a Câmara Municipal introduziu diversas melhorias no Centro de Vacinação, no sentido de conceder um maior conforto e segurança aos utentes, com a colocação de um novo circuito.

O presidente da Câmara de Famalicão sublinha que, desde o início desta pandemia, «o município de Famalicão tem adotado uma postura de colaboração com as entidades nacionais de saúde nesta luta contra a Covid, oferecendo respostas rápidas e eficazes naquilo em que podemos contribuir», refere.

O Centro de Vacinação de Famalicão está em funcionamento desde o dia 10 de fevereiro de 2021, nas instalações da antiga Escola Didáxis de Vale S. Cosme, na Avenida de Tibães. As instalações são cedidas pelo Município de Vila Nova de Famalicão à Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte), e encontra-se sob a gestão do Agrupamento de Centros de Saúde do Ave (ACES Ave), que é a entidade responsável pelo processo de vacinação. A limpeza e a segurança são garantidas pelo município.