JOVEM FAMALICENSE ENCONTRADO MORTO PELOS COLEGAS NO ALGARVE

Diogo Costa, de 19 anos, natural de Vila Nova de Famalicão, estudante no Algarve, foi encontrado sem vida pelos colegas de casa, no sul do país.

De acordo com o Correio da Manhã, tudo terá acontecido na noite do último domingo. O jovem, que já tinha confessado nos últimos dias que andava mal disposto e com dores no peito, estava sozinho em casa quando se terá sentido mal. Os colegas, assim que chegaram, encontraram o famalicense inanimado e depois de perceberem que ele não reagia aos estímulos, alertaram o 112 que, momentos após chegar ao local, declarou o óbito.

A GNR esteve também esteve na residência e descartou a possibilidade de ter existido um crime. Diogo Miguel Sousa Costa vai ser autopsiado, nas próximas horas, pelo Gabinete do Instituto de Medicina Legal do hospital de Faro.