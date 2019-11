Jovem famalicense de 21 anos morre em acidente de viação em França

Uma jovem de 21 anos, natural de Ribeirão mas emigrada em França, morreu este sábado na sequência de um acidente de viação, em Pibrac, a cerca de 15kms de Tolouse.

A vítima foi projetada para fora do carro, depois do mesmo ter entrado em despiste, numa estrada local. O companheiro, com cerca da 20 anos, era quem estava a conduzir a viatura no momento do acidente e, ao que conseguimos apurar, não sofreu ferimentos de maior.

As autoridades competentes encerraram a via ao trânsito para a recolha de indícios que expliquem as causas do despiste fatal para a jovem famalicense.