Um jovem de 18 anos foi detido, no passado sábado, em Famalicão, por tráfico de estupefacientes. No âmbito de uma operação especial de prevenção criminal, os militares da GNR ao abordar um veículo sentiram um forte odor a droga, acabando por encontrar 148 doses de MDMA, 40 doses de cannabis e uma balança de precisão na posse do suspeito. Foram, ainda, elaborados dois autos de contraordenação por consumo a dois ocupantes do veículo.