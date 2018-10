Jovem desaparecido no mar em praia de Matosinhos

As autoridades realizam esta terça-feira de manhã uma operação de busca e salvamento de um jovem de 22 anos que desapareceu no mar na praia do Paraíso, em Perafita, concelho de Matosinhos, disse à Lusa fonte dos bombeiros voluntários locais.

Segundo a fonte dos Bombeiros Voluntários de Matosinhos/Leça, o alerta foi dado cerca das 08:00, depois de populares terem visto o jovem a entrar no mar. “O jovem saiu de casa e foi vista a entrar no mar”, acrescentou. Em comunicado, a Marinha Portuguesa adianta que as buscas envolvem uma embarcação semirrígida da Estação Salva-Vidas de Leixões e um helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa. No terreno estão também elementos dos Bombeiros de Matosinhos/Leça, uma equipa do Sistema de Salvamento Balnear de Matosinhos, uma moto4 da Polícia Marítima e o INEM. A fonte dos bombeiros locais disse ainda à Lusa encontrarem-se no local elementos da proteção civil de Matosinhos.