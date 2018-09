Jovem de Joane em estado grave depois de acidente de mota

Um jovem de 24 anos, natural da vila de Joane, está em estado grave na sequência de um acidente de moto, na tarde deste sábado.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, a vítima conduzia uma mota na N206 quando embateu num carro que seguia na mesma via. As duas ocupantes desse veículo, com 28 e 25 anos, também ficaram com ferimentos na sequência do choque.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários Famalicenses, acompanhados pela VMER da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

O jovem, devido aos ferimentos graves, teve que ser transportado de urgência para uma unidade hospitalar de Braga.