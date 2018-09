Jovem de Joane em “estado crítico e com prognóstico muito reservado”

Continua internato no hospital de Braga o jovem de 24 anos envolvido num acidente de viação, na tarde deste sábado, em plena N206, na vila de Joane.

A vítima, natural daquela via, conduzia uma moto quando terá chocado com um carro onde seguiam duas mulheres, também elas feridas neste acidente embora com menos gravidade.

Devido aos ferimentos, o condutor da mota teve que ser transportado de urgência pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses para o Hospital de Braga. Segundo fonte próxima, o jovem mantém-se em “estado crítico e com prognóstico muito reservado”.