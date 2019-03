Jovem de Famalicão volta a desaparecer

Joana Gouveia voltou a desaparecer do local onde estava institucionalizada, por ordem do tribunal de Famalicão.

De acordo com os pais desta adolescente de 16 anos, natural da freguesia de Lousado, a filha terá conhecido um rapaz na internet e, desde então, alterou o seu comportamento e rotinas familiares, ao ponto dos progenitores terem pedido apoio para a colocar numa instituição.

Recorde-se que recentemente Joana Gouveia esteve desaparecida durante dias, tendo sido encontrada pelo pai em Matosinhos, acompanhada do jovem que terá conhecido através das redes sociais.

A adolescente voltou a fugir da instituição de Guimarães, no primeiro dia do mês de Março, tem mantido o telemóvel desligado e os pais recorreram, mais uma vez, à comunicação social para tentar saber o paradeiro da filha.

Se avistar a jovem das imagens deverá entrar em contacto de imediato com as autoridades ou com o número 962716729.