Jovem brasileiro vem para a baliza do FC Famalicão

Vítor Caetano, guarda-redes brasileiro de 20 anos, chega por empréstimo do Figueirense, num acordo que prevê a opção de compra do passe, por cinco temporadas, pelo FC Famalicão.

O jovem, produto da formação do Figueirense, subiu à equipa profissional na temporada transata e, com o empréstimo, vai jogar, pela primeira vez fora do Brasil. Animado com a possibilidade de jogar no futebol europeu, «num clube que está a evidenciar-se», Vítor Caetano está, também, agradado com facto de poder contar com a ajuda dos compatriotas Rafael Defendi e Gabriel Souza.