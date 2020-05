Jovem atropelado na ciclovia continua em coma e foi submetido a mais uma operação

Miguel Peliteiro de 24 anos continua internado com prognóstico muito reservado, no Hospital de S.João, na cidade do Porto, depois de ter sido brutalmente atropelado, no último domingo, em Laundos, por um condutor que se colocou em fuga sem prestar socorro.

O jovem, que foi submetido de urgência a uma longa e delicada cirurgia ao braço, continua em coma induzido.

Nesta sexta-feira, Miguel Peliteiro terá sido submetido a uma nova intervenção cirúrgica, desta vez à coluna.

O Miguel está mal. Muito mal.

Jorge Peliteiro – Pai do jovem atropelado

Devido aos ferimentos provocados pelo choque com o carro, Miguel Peliteiro continua em risco de ver um dos seus braços amputado.