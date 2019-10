Decorre dia 24, na Lousã, em Coimbra, a final do maior concurso de barman / barmaids de Portugal.

O ” Mistura Beirão ” é um passatempo a nível nacional que vai terminar com uma prova onde vão participar os 12 finalistas, que se distinguiram dos mais de 500 inscritos que prestaram provas em várias fases da competição, e que tiveram que apresentar os melhores coktails com Licor Beirão e/ou Beirão D’Honra.

Da lista dos finalistas destaca-se Helena Pereira, jovem vimaranense com forte ligação a Vila Nova de Famalicão, atualmente ao serviço do Classe Bar, no centro da cidade, e que criou o cocktail essência.

Família, o momento pelo qual tanto esperávamos chegou!A minha Essência foi aprovada e já podem votar na página da… Publicado por Helena Pereira em Quarta-feira, 31 de julho de 2019

Na finalíssima para além de ser premiado o Melhor Cocktail, existe ainda o Prémio Viralidade – o autor do cocktail que conseguir mais votos nas redes sociais leva para casa um curso de Mixologia – e o Prémio Visibilidade – com direito a acompanhar o principal patrocinador do concurso em todos os eventos de bar fora de Portugal.

Outros finalistas:

■ Gonçalo Bragança, do The Royal Cocktail Club, no Porto

■ Hugo Ricardo, do Nogueiras, no Porto

■ Luís Fonseca, do Pesca, em Lisboa

■ Gonçalo Guedes, do Machimbombo, em Lisboa

■ Fábio Madeira, do Bovino, no Algarve

■ Filipe Sustelo, do Passion, no Algarve

■ Flávio Prospero, do Mr&Ms Bartender, em Braga

■ Sérgio Carvalhal, do Avista Bar, em Évora

■ Pedro Pita, da Tasca de Santana, em Coimbra

■ Elvis Nunes, do Setra, em Braga

■ Marlene Guerreiro, do Hotel Melius, em Beja