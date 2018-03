José Luís Araújo não é candidato à liderança do Bloco de Esquerda

Após 13 anos nas estruturas partidárias do Bloco de Esquerda, incluindo quatro anos como deputado municipal, José Luís Araújo diz que sai «da vida política ativa com a mesma tranquilidade com que entrei».

José Luís Araújo não é candidato à concelhia do Bloco de Esquerda, nas eleições que vão decorrer no dia 14 de abril.

You May Also Like