Jorge Silva recandidata-se «porque há ainda muito trabalho a fazer» no Famalicão

O Futebol Clube de Famalicão vai a eleições no dia 19 de dezembro e o actual presidente assume a recandidatura. Jorge Silva vai a votos porque «há ainda muito a fazer» no emblema famalicense. «Há muitas coisas que iniciamos e estão a meio; ainda há projetos inacabados e muito para dar ao FC Famalicão. Por isso, cá estamos disponíveis, caso os sócios assim o entendam».

Sobre o futuro elenco que vai apresentar, o dirigente diz que é sua vontade que os presidentes da Assembleia e do Conselho Fiscal o acompanhem, bem como «a minha direção. Ainda estão a decorrer conversações, de forma geral, e podemos incluir novos elementos para tornar mais dinâmica a ação diária do clube que não pára de crescer».

Ao FC Famalicão cabe a gestão e definição de toda a estratégia desde as escolinhas aos sub-15, no plano masculino, e no plano feminino, das sub-19 às seniores. «Aqui são todos são iguais e há que reforçar as condições na Academia, que está com a segunda fase de obras». Portanto, destaca Jorge Silva, «estamos a reforçar e a muscular este projeto para que ele atinja, quer no plano masculino quer no feminino, um patamar de excelência».

A par do futebol, o presidente da direção do Famalicão reitera que o futuro pode trazer novas modalidades. Jorge Silva não anuncia, por enquanto, quais as modalidades mas, avança, «já houve conversas e há possibilidades de tornarmos algumas modalidades mais fortes, em conjunto com o Famalicão».