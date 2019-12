Jorge Silva foi reconduzido na presidência do Futebol Clube de Famalicão. No ato eleitoral que decorreu esta quinta-feira, o dirigente foi reeleito com 95,8% dos votos (159 votos) para um mandato que se estenderá até 2023. Na Mesa da Assembleia Geral foi reconduzido Rui Maia, tal como André Vieira de Castro no Conselho Fiscal.

A assembleia eleitoral decorreu no auditório da Universidade Lusíada, polo de VN Famalicão, e a sufrágio houve apenas uma lista, liderada por Jorge Silva.