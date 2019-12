Jorge Silva leva projeto de continuidade e novas modalidades para o novo mandato

Na assembleia geral eleitoral, marcada para esta quinta-feira, o atual presidente do FC Famalicão será reeleito para mais um mandato. Às eleições, que decorrem entre as 18 e as 22 horas, no auditório da Universidade Lusíada – polo de Famalicão, apenas candidata-se uma lista, liderada por Jorge Silva que aposta «num projeto de continuidade, sempre com o foco na formação, no futebol feminino e no reforço das infraestruturas da Academia».

Uma das novidades do próximo mandato será a inclusão de novas modalidades, avança Jorge Silva, em declarações a CIDADE HOJE. O dirigente, sem revelar quais, assume que «há já vários contactos» e que os novos projetos desportivos «terão de ser, necessariamente, vencedores».

Acompanham Jorge Silva na direção, Ricardo Costa (vice-presidente/diretor geral) e os vice-presidentes Carlos Sampaio (área financeira), Paulo Figueiredo (formação), Luís Miguel Costa (marketing, comunicação e sócios), Filipe Silva (futebol feminino) e Marco Carvalho (modalidades). Na Assembleia Geral Rui Maia mantém, também, a presidência, tendo como vice-presidentes Mário Machado e Mário Almeida. Carla Seiceira é a secretária. Também no Conselho Fiscal não há alterações na presidência, a cargo de André Vieira de Castro que tem como vogais João Carvalho e Avelino Magalhães.