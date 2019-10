Já são conhecidos os 24 nomeados para os troféus “Famalicense D’Ouro”, cujos vencedores serão conhecidos na noite de 11 de novembro, no Pavilhão Municipal, durante a gala de homenagem às estrelas do desporto famalicense. Os nomeados estão distribuídos por oito categorias: “Associação/Clube Desportivo do Ano”, “Dirigente do Ano”, “Treinador do Ano”, “Atleta Revelação do Ano” (Masculino e Feminino), “Árbitro do Ano”, “Evento Desportivo do Ano” (votação online) e “Prémio Excelência”.

De entre os nomeados, realce para Jorge Silva, presidente da direção do FC Famalicão, no Prémio Excelência; Miguel Ribeiro, FC Famalicão SAD, a Dirigente do Ano; João Marques, treinador de futebol feminino, a Treinador do Ano. O FC Famalicão também é candidato na categoria Associação/Clube Desportivo, juntamente com a AFSA e a Associação Team Baia.

Conheça, aqui, todos os nomeados:

ASSOCIAÇÃO/CLUBE DESPORTIVO DO ANO: Associação Team Baia; AFSA – Associação Futebol Salão Amador de V. N. de Famalicão; Futebol Clube Famalicão

DIRIGENTE DO ANO: Gilberto Enes – Associação Papa Léguas de Famalicão; Márcio Sousa – Associação Futebol Salão Amador de V. N. de Famalicão; Miguel Ribeiro – Futebol Clube Famalicão

TREINADOR DO ANO: João Marques – Sport Lisboa Benfica; Ricardo Costa – Seleção Nacional do Clero; Rui Baptista – Futebol Clube Famalicão

ATLETA REVELAÇÃO FEMININO: Catarina Martins – Famalicense Atlético Clube; Mafalda Guedes – Escola de Ténis da Maia; Inês Silva – Clube de xadrez A2D

ATLETA REVELAÇÃO MASCULINO: Francisco Silva – Escola Atletismo Rosa Oliveira; Gonçalo Machado – Associação Desportiva de Valongo; Tomás Araújo – Sport Lisboa Benfica

ÁRBITRO DO ANO: João Pinheiro – Núcleo Árbitros Futebol Vila Nova de Famalicão; Teresa Oliveira – Núcleo Árbitros Futebol Vila Nova de Famalicão; Alcides Ribeiro – Federação Portuguesa Alex Ryu Jitsu

EVENTO DESPORTIVO DO ANO (VOTAÇÃO ONLINE): Rali de Famalicão – Associação Team Baia; Torneio Internacional Cidade de Famalicão – Clube de Xadrez A2D; Duatlo de Famalicão – Associação Amigos do Pedal – Famalicão

PRÉMIO EXCELÊNCIA: Sérgio Costa e Rita Almeida – Academia Gindança; Ana Azevedo – Futebol Clube de Vermoim; Jorge Silva – Futebol Clube Famalicão

A escolha dos vencedores cabe agora ao júri da iniciativa, composto por várias individualidades ligadas ao mundo do jornalismo. Exceção para a categoria “Evento Desportivo do Ano” para a qual estão nomeados o Rali de Famalicão, promovido pela Associação Team Baia, o Torneio Internacional Cidade de Famalicão, organizado pelo Clube de Xadrez A2D, e o Duatlo de Famalicão, promovido pela Associação Amigos do Pedal, e cujo vencedor será escolhido através de uma votação online que decorrerá entre os dias 10 de outubro e 10 de novembro, em www.famalicao.pt.

Para além dos “Galardões do Júri”, serão ainda entregues os “Galardões dos Campeões”, atribuídos a todos os atletas e equipas que na época desportiva de 2018 e 2018/2019 tenham vencido competições de nível internacional e/ou nacional e tenham submetido candidatura.