O presidente do Futebol Clube de Famalicão foi entrevistado esta sexta-feira, no programa desportivo da Cidade Hoje vídeo árbitro.

O responsável do clube falou sobre as obras de requalificação do estádio municipal, a constituição da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) e a histórica divida de cerca de 400 mil euros à Federação Portuguesa de Futebol,

Ouça aqui a entrevista