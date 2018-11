Jorge Sampaio e António Raminho juntos na Casa da Artes

A Cidade Educa?

A pergunta tem cada vez maior pertinência e o Dia Internacional das Cidades Educadoras dá o mote para a realização em Vila Nova de Famalicão, no dia 30 de novembro, de uma conferência que reunirá um conjunto de personalidades à volta da temática.

O ex-Presidente da República, Jorge Sampaio, o humorista António Raminhos, e a presidente da Associação Internacional das Cidades Educadoras, Marina Canals Ramoneda, são algumas das personalidades que vão deixar o seu testemunho, numa iniciativa organizada pelo Jornal de Notícias em colaboração com a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

A conferência, que vai ter lugar no grande auditório da Casa das Artes, a partir das 14h30, tem entrada livre e as inscrições obrigatórias decorrem através do site http://eventos.globalmediagroup.pt. A abertura estará a cargo do presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, e do diretor do JN, Domingos de Andrade.

Para além das intervenções e testemunhos dos convidados, haverá espaço para a realização de uma mesa redonda para explorar “A Cidade Educadora vista de vários ângulos”, que contará com as participações de Leonel Rocha, vereador da Educação e Conhecimento da Câmara Municipal de Famalicão, Isabel Menezes, membro do Conselho Nacional de Educação, Álvaro Domingues, geógrafo e professor da Universidade do Porto e do humorista António Raminhos. O encerramento está previsto para as 17h15, depois de um debate com o público.

Refira-se que o município de Vila Nova de Famalicão aderiu em 2010 à Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE), passando a integrar também a Rede Territorial Portuguesa de Cidades Educadoras, organismos que promovem a troca e partilha de experiências, no âmbito da Educação em toda a sua abrangência, e que entendem a cidade como um espaço de oferta de importantes elementos para uma formação integral do indivíduo.

“Vila Nova de Famalicão orgulha-se de ser uma Cidade Educadora. Uma cidade que respira educação, que tem presente em todas as suas dinâmicas e ações a vertente educativa. É para isso que trabalhamos com as nossas escolas, mas esse é também sempre um dos objetivos principais da nossa política cultural, desportiva e social”, refere a propósito Paulo Cunha.