O antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, deu entrada em duas unidades hospitalares devido a dificuldades respiratórias.

Segundo a RTP, Jorge Sampaio foi internado no Algarve tendo sido transferido, na manhã desta sexta-feira, para o Hospital de Santa Cruz, em Lisboa.

Não foram revelados mais detalhes do estado de saúde do ex Presidente da República.