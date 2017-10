JORGE QUEIROZ NA ALA DA FRENTE

A obra de Jorge Queiroz, recentemente galardoado com o “Prémio Artes Plásticas” pela Associação Internacional de Críticos de Arte, vai estar na Ala da Frente.

“Uma certa quantidade” é o nome da exposição de desenho e pintura que será inaugurada no dia 7 de outubro, pelas 18 horas, permanecendo até 20 de janeiro do próximo ano, com entrada gratuita.

Sobre a obra de Jorge Queiroz, António Gonçalves, curador da Ala da Frente, refere que «em cada um dos seus trabalhos vamos sendo surpreendidos por formas que se pronunciam com sugestões de espaços e de eventuais seres que os habitam, levando-nos por uma relação de incursão no espaço».

A exposição “Uma Certa Quantidade”, «desafia a atenção para o exercício de observação e que potencia uma contemplação e fruição muito particulares onde se possibilita aceder a outros espaços», revela António Gonçalves..

Jorge Queiroz expôs o seu trabalho nos Estados Unidos da América e pela Europa, destacando-se as exposições individuais na Fundação Carmona e Costa, Lisboa (2012), Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Porto (2007); Horst-Janssen-Museum, Oldenburgo (2006) e no Künstlerhaus Bethanien, Berlin (2004), onde fez uma residência artística.

Queiroz participou na Bienal de Rennes (2016); 4ª Bienal de Berlim (2006), 26ª Bienal de São Paulo (2004) e na 50ª Bienal de Veneza (2003).