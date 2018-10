Jorge Paulo Oliveira quer passes sociais mais baratos

O deputado à Assembleia da República, Jorge Paulo Oliveira, defende que a redução dos passes sociais para os transportes públicos deve abranger todo o território nacional e não só as duas principais cidades do país.

Esta reação surge na sequência de uma reunião do deputado com a administração da ARRIVA Portugal, uma das principais concessionárias de transporte rodoviário de passageiros interurbano na região e detentora da maioria do capital social dos TUF – Transportes Urbanos de Famalicão.

Recorde-se que o Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, disse que a redução dos passes sociais poderia ser alargada a todo o território nacional se as Câmaras Municipais contribuíssem com metade desse esforço. «Em Lisboa e Porto, os incentivos à mobilidade são custeados pelo Orçamento do Estado; no resto do país são suportados pelas câmaras municipais. Esta discriminação é, simplesmente, inconcebível», diz Jorge Paulo Oliveira, em comunicado à imprensa.