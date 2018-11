Jorge Paulo Oliveira pede subdestacamento da GNR em Famalicão

Jorge Paulo Oliveira defendeu no Parlamento a criação de um subdestacamento territorial da GNR em Famalicão. Interrogado pelo deputado famalicense, o Ministro Eduardo Cabrita não respondeu.

Segundo Jorge Paulo Oliveira, este modelo de gestão traria para o concelho unidades importantes como o Núcleo de Investigação Criminal e o Núcleo de Proteção do Ambiente; permitiria reforçar o quadro de efetivos e proceder a uma reabilitação do posto da GNR.

Nesta sessão parlamentar, o deputado famalicense sublinhou que a dimensão territorial, populacional, económica e social do município famalicense justifica a criação desta estrutura que permitiria a desvinculação dos três Postos dos Comandos Territoriais existentes no município (Joane, Riba de Ave e Famalicão), da tutela operacional do Destacamento de Barcelos da GNR.