Jorge Paulo Oliveira nas “Segundas na Sede”

Jorge Paulo Oliveira é o convidado da próxima sessão das “Segundas na Sede”, que se realiza no dia 2 de março, a partir das 21 horas, na sede do PSD.

O deputado famalicense à Assembleia da República, que entre 2014 e 2019 coordenou os deputados do PSD na Comissão Parlamentar do Ambiente, traz a debate as “Politicas Ambientais e as Autarquias Locais”.

Jorge Paulo Oliveira foi vereador da Câmara Municipal entre 2001 e 2009 e, atualmente, é deputado do PSD na Assembleia Municipal de Famalicão, presidindo ainda à Assembleia da União das Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário.