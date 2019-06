Jorge Paulo Oliveira interroga Governo sobre problemas no Hospital de Famalicão

O deputado à Assembleia da República, Jorge Paulo Oliveira, pediu esclarecimentos à Ministra da Saúde, Marta Temido, sobre alegados problemas nas urgências do Hospital de Famalicão.

Jorge Paulo Oliveira baseia-se nas declarações do Sindicato Independente dos Médicos e nas afirmações de alguns doentes. Esta organização sindical fala “em calor insuportável temperado pelo cheiro a fossas em todos os setores da urgência (incluindo a sala de partos) onde o ar condicionado recorrentemente está avariado”.

Em requerimento dirigido ao Ministério da Saúde, o social-democrata pergunta a Marta Temido quando irá o Governo resolver o problema do ar condicionado nas urgências do Hospital de Famalicão.

Na opinião do deputado do PSD, esta situação vivida no Hospital de Famalicão «é apenas mais uma das faces dos cortes, da austeridade encapotada de Mário Centeno sob a forma de cativações e quem paga são os doentes».