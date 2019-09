Jorge Paulo Oliveira, candidato do PSD às eleições legislativas do próximo domingo, chumba o Governo no que diz respeito aos serviços públicos.

Na avaliação aos últimos quatro anos de exercício do Governo PS, Jorge Paulo Oliveira garante que Famalicão não está melhor em nenhum setor: da saúde, à educação, justiça, segurança, serviços bancários e outros. «Quatro anos depois não vemos em Vila Nova de Famalicão, nem mais estado, nem melhor estado, nem melhores serviços públicos», denuncia o candidato do PSD.

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o social-democrata garante que o mau estado dos serviços públicos se deve à falta de recursos humanos e à degradação dos espaços.

Para Jorge Paulo Oliveira, esta falta de investimento foi um ato premeditado e discriminatório do Governo de António Costa.