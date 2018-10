O atleta do FAC continua a melhorar o seu recorde nacional de presença em Taças do Mundo de Bilhar. Em La Baule, França, de 22 a 28 de outubro, Jorge Bastos competiu na sua 36ª “World Cup”.

Entre os melhores do Mundo, Bastos participou no primeiro dia da prova, mas não conseguiu passar para a fase seguinte. No entanto, e pela 36.ª vez, levou o emblema do Famalicense às melhores mesas de bilhar.