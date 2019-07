A Casa da Juventude de Vila Nova de Famalicão promove, de 22 a 26 de julho, uma semana dedicada aos jogos de tabuleiro. Trivial Pursuit, Pictionary, Damas, Xadrez, Monopólio, Batalha Naval, Dominó, são alguns dos jogos que vão estar à disposição dos participantes. A iniciativa é dirigida aos jovens com idades entre os 12 e os 35 anos. A entrada livre e vai decorrer todos os dias, entre as 10h00 e as 18h00.