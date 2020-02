Jogos da Taça obrigam treinador do Famalicão a alterar o onze

Esta quinta-feira, em a antevisão ao jogo de sábado, ás 15h30, frente ao Vitória de Guimarães, a contar para a jornada 20 da Liga Nos, no estádio Municipal, João Pedro Sousa assumiu que vai proceder a alterações na equipa.

O técnico famalicense explica que três jogos num tão curto espaço de tempo assim o exige e porque tem total confiança em todos os jogadores do plantel. Apesar das alterações, a estratégia de jogo vai manter-se e o objetivo é vencer o encontro.

João Pedro Sousa indica que vai defrontar uma das equipas mais fortes do campeonato, com bons jogadores, um bom treinador e, por isso, espera um jogo com muitas dificuldades. No entanto quer regressar ás vitórias depois do empate alcançado em Vila do Conde na jornada anterior.