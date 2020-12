Jogadores e equipa técnica do F.C.Famalicão oferecem eletrodomésticos a famílias carenciadas através da HumanitAVE

Jogadores e elementos da equipa técnica do Futebol Clube de Famalicão fizeram a doação de vários eletrodomésticos a famílias carenciadas do concelho de Vila Nova de Famalicão.

A oferta dos bens aconteceu através da HumanitAVE. Foi a associação com sede na freguesia de Pedome que comunicou ao Futebol Clube de Famalicão as necessidades de cada uma das famílias. Por sua vez, o clube famalicense fez chegar os donativos à HumanitAVE que ficou encarregue pela sua distribuição entretanto já realizada.

Para além dos eletrodomésticos, que chegaram a quatro famílias, foram ainda entregues a outros dois agregados familiares cabazes com uma série de produtos para a ceia de natal. As crianças destas duas famílias foram também contempladas com presentes.