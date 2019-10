O Futebol Clube de Famalicão promoveu, na tarde desta quinta-feira, uma iniciativa na Cardan, no âmbito da parceria estabelecida na época anterior entre o clube e a concessionária da Hyundai em Vila Nova de Famalicão. A ação teve Anderson, Nico Schiappacasse e Toni Martínez como protagonistas.

O trio fez as delícias dos adeptos, com quem tirou fotografias e distribuiu autógrafos e brindes. Esta foi, assim, mais uma iniciativa que «permite sentir o calor e a paixão dos adeptos que são, indiscutivelmente, uma das nossas forças e é sempre bom poder retribuir o muito apoio que nos dão», referiu Anderson. Igualmente agradado estava Nico Schiappacasse. «Ver toda esta gente a querer estar próxima de nós transmite-nos muita energia». Toni Martínez, por seu turno, revelou a ambição de poder continuar a contar com o apoio dos famalicense já na próxima partida. «Sabemos que o jogo frente ao Lusitânia de Lourosa será complicado, mas temos o objetivo de seguir em frente na Taça de Portugal», assume.

Jorge Queirós, da Cardan, falou de uma parceria de sucesso entre o líder da 1.ª Liga e a empresa que representa. Referiu, ainda, que esta sessão de autógrafos insere-se nos “Dias do Cliente” que decorre até domingo, com vantagens especiais.