Jogador do Vitória de Setúbal insulta F.C.Famalicão e horas depois pede desculpa: “Por vezes excedemo-nos”

Carlinhos, jogador do Vitória de Setúbal, num direto na rede social instagram, proferiu insultos ao Futebol Clube de Famalicão após o empate na Madeira, com o Marítimo, jogo que ditou o não apuramento do emblema famalicense para a Liga Europa.

Depois de muitas reações negativas à atitude do atleta, Carlinhos acabou por pedir desculpa pelas suas palavras dizendo que este foi um “acto irrefletido”.

A verdade é que as reações continuam, especialmente por parte dos adeptos do Futebol Clube de Famalicão que parecem não querer perdoar este “acto irrefletido” do jogador.