JOGADOR DE CLUBE FAMALICENSE CAI INANIMADO EM CAMPO

Fábio Pereira, jogador de 21 anos, ao serviço do Clube Desportivo de Lousado, de Vila Nova de Famalicão, protagonizou este fim de semana um momento que deixou em sobressalto todos aqueles que assistiam ao CD Lousado x Berço FC.

Sem razão aparente, o avançado do Lousado, aos 17 minutos da segunda-parte, caiu inanimado no campo. De imediato a partida foi interrompida e os colegas tentaram ajudar o jovem que, durante alguns momentos, não estava a reagir.

Fábio Pereira, foi transportado pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão, para a unidade do concelho do Centro Hospitalar do Médio Ave onde foi assistido e esteve em observação.

A Cidade Hoje desconhece o diagnóstico dos médicos, contudo, o presidente do clube Carlos Aranha, diz que o jovem já se encontra em casa e bem de saúde e que tudo não passou de um ataque de ansiedade.

O CD Lousado x Berço FC foi interrompido, os clubes aguardam uma decisão do Conselho de Disciplina de Braga.