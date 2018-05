O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, tem mais duas internacionalizações numa competição de elite, por intermédio dos nadadores João Tinoco e Afonso Cunha, nos Campeonatos do Mundo de Desporto Escolar – GYMNASIADE DA ISF (International School Sport Federation), realizados na cidade de Casablanca – Marrocos, de 02 a 09 de maio.

Em Casablanca os dois nadadores famalicenses estiveram em excelente nível elevando bem alto as cores da seleção nacional na sua mais importante participação internacional.

Para o seu treinador, Pedro Faia, “a natação famalicense é uma referência local e nacional, que foi reconhecida pelo Ministério da Educação – Desporto Escolar, com a importante seleção de dois nadadores para o prestigiado evento internacional. Para nós é um orgulho, e não podemos negar que a participação neste evento é fundamental para instituições envolvidas, o Grupo Desportivo de Natação de Famalicão e para as Escolas D. Sancho I e Camilo Castelo Branco, assim como para a cidade de Famalicão, projetando além-fronteiras o que de bom se faz na nossa cidade. É um excelente exemplo de cooperação institucional, com autenticação do Ministério da Educação, assim como a demonstração que a articulação entre a escola e o desporto deve estar fortemente vinculada. É esta forma de estar no desporto que defendemos e valorizamos, na procura do sucesso desportivo e académico, pois acreditamos que ambos estão umbilicalmente ligados. O João Tinoco e o Afonso Cunha são mais um extraordinário exemplo da filosofia desportiva do Clube, comprometendo o sucesso académico e desportivo, estando por isso solidários nesta integração, para o melhor êxito dos atletas!”