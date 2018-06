João Tinoco de Bronze no Meeting do Porto

Com a participação de cerca de 14 nadadores o Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, conquistou uma medalha de bronze, na prova de 200 Costas, por intermédio do João Tinoco, sendo o melhor atleta português, atrás do atleta de Itália e de Espanha, no 34º Meeting Internacional do Porto, realizado nos dias 02/03 de junho, nas piscinas olímpicas de Campanhã – Porto. Os nadadores do Famalicão, Beatriz Martins e Pedro Fernandes estiveram muito próximos dos lugares do pódio, intrometendo-se entre os melhores, demonstrando todo o seu potencial futuro.

Famalicão somou 185 pontos classificando-se no TOP TEN da classificação geral, sendo o 4º clube português, numa competição estiveram, cerca de 400 nadadores, em representação de 34 equipas. Os nadadores de Famalicão obtiveram inúmeras finais, vários recordes pessoais de categorias e absolutos, recordes do Clube e mínimos de acesso aos campeonatos nacionais de juvenis e absolutos

Para o treinador Famalicense Pedro Faia, “foi mais uma extraordinária competição com vista aos Campeonatos Nacionais de Absolutos, a realizar no Jamor no Mês de Julho próximo. Os nadadores famalicenses demonstraram uma excelente entrega, enorme compromisso e muita ambição perante tão grande concorrência nacional e internacional, com várias seleções regionais presentes. Vamos dar continuidade ao processo, na certeza que existe um forte compromisso em tudo fazer para conquistar mais sucessos para Famalicão!”