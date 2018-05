João Tinoco conquista medalha em Espanha

O nadador do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, João Tinoco, ao serviço da seleção nacional conquistou a medalha de bronze no XXII Trofeu Internacional Vila de Mairena, Sevilha – Espanha.

Numa competição com 637 atletas em representação de 53 Clubes/seleções, Portugal venceu a competição coletiva, com o nadador famalicense João Tinoco a dar o seu contributo e demonstrando estar a construir uma carreira desportiva sustentada, progressiva e consistente no sentido de nas próximas épocas desportivas conquistar mais e melhores sucessos para Famalicão.